«Норильский Никель» попросил суд включить его в реестр кредиторов ООО «Технокабель-М» 

ГМК «Норильский Никель» попросил Арбитражный суд Псковской области включить компанию в реестр кредиторов псковского предприятия ООО «Технокабель-М». По информации представителей «Норильского Никеля», «Технокабель-М» должен компании сумму, эквивалентную доукомплектованию горизонтально-расточного станка модели ИС2А637Ф1 недостающими частями, она составляет 17 млн рублей. Кроме того, псковское предприятие должно возместить норильчанам штрафные санкции в сумме 2 млн 426 тыс. 080 рублей. Решение о внесении ГМК «Норильский Никель» в реест кредиторов ООО «Технокабель-М» будет приниматься 10 октября. Напомним, определением Арбитражного суда Псковской области от 5 июля в отношении ООО «Технокабель-М» было введено наблюдение. Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».