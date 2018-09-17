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Зеленоградская команда района Старое Крюково заняла первое место по стритболу
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Зеленоградская команда района Старое Крюково заняла первое место по стритболу 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В воскресенье 16 сентября в Зеленограде, на Озерной аллее дом 2 прошёл завершающий этап соревнований, между столичными округами под названием «Московский двор-спортивный двор».
Финальные игры Спартакиады по стритболу между девушками и юношами в возрасте от 14 до 17 лет прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Савёлки». Участие в соревнованиях приняли 19 ребят. В общем командном зачёте участники соревнований из района «Старое Крюково» заняли первое место. Тренировал команду района Краснов Алексей Юрьевич.
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