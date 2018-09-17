Зеленоградская команда района Старое Крюково заняла первое место по стритболу

В воскресенье 16 сентября в Зеленограде, на Озерной аллее дом 2 прошёл завершающий этап соревнований, между столичными округами под названием «Московский двор-спортивный двор».