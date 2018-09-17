«Водник» одержал первую победу на Кубке России

Особенно сильное противостояние команд началось во второй половине матча

Первый этап розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом стартовал в Ульяновске. Архангельские хоккеисты уже в первом матче — с местной «Волгой» проявили себя и одержали победу, сообщает пресс-служба «Водника».

Противостоянию команд предшествовала церемония открытия турнира, на которой любителям хоккея с мячом торжественно были представлены соперники. С приветственной речью выступили директор «Волги» Марат Шакуров и вице-президент Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус . В ее завершении собравшиеся почтили минутой молчания старшего тренера «Водника» Ивана Калинина , который на днях ушел из жизни.

«Волга» этим летом столкнулась с серьезными проблемами. Его финансирование было резко сокращено, и большинство игроков прошлогоднего состава в поисках лучшей доли разошлись по другим командам. Нынешний состав собрался только в конце августа. Несмотря на этот факт, ее хоккеисты неплохо проявили себя в трех товарищеских матчах и были настроены дать бой «Воднику».

Дмитрия Иванова и В действиях «жёлто-зеленых» никакой недооценки соперника тоже не было. С первых минут они устроили настоящий прессинг ворот хозяев и к 19-й минуте, благодаря усилиям Александра Антонова Евгения Дергаева вели в счете — 3:0. Хотя «волжанам» удалось отквитать один мяч, но Артем Шеховцов почти сразу восстановил прежний отрыв — 4:1.

Во второй половине встречи у архангелогородцев было много удалений. Сразу два игрока «Водника» оказывались на скамейке штрафников. Это позволило ульяновцам воспользоваться численным преимуществом и дважды поразить ворота Михаила Шиляева. Архангелогородцы тоже в долгу не остались. На 55-й минуте точный удар Андрея Климкина с 12-метровой отметки продемонстрировал, что у «желто-зеленых» реализовывать пенальти может не только Евгений Дергаев. Стоит отметить, что этот гол стал дебютным для полузащитника в составе «Водника». Уже под занавес встречи дважды индивидуальным мастерством блеснул Александр Антонов, оформивший хеттрик в этом матче — 7:3.

— Матч складывался для нас непросто. Нам удавалось создавать неплохие комбинации, но было много необязательных удалений. Из-за этого игра была очень напряженной. В ее концовке мы смогли «дожать» соперника и одержать победу, — отметил главный тренер «Водника» Николай Ярович

Уже завтра команда встретится с кировской «Родиной».