Казанский «Синтез» узнал соперников во втором раунде квалификации ЛЧ по водному поло

Казанский ватерпольный клуб «Синтез» сыграет в одной группе с черногорским «Ядраном» во втором втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщается в пресс-релизе Европейской лиги плавания (LEN).

Как отмечается в релизе, в ходе жеребьевки, которая прошла в Фуншале (Португалия), стало известно, что «Ядран», «Синтез», греческий «Вулиагмени» и румынский клуб «Корона Спортул» попали в группу С.

Матчи пройдут 28-30 сентября в Херцег-Нови (Черногория). В третий раунд квалификации выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе.