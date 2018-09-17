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Казанский «Синтез» узнал соперников во втором раунде квалификации ЛЧ по водному поло
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Казанский «Синтез» узнал соперников во втором раунде квалификации ЛЧ по водному поло 

Российский стадион + ещё 1 3 часа назад
Фото: Российский стадион
Казанский ватерпольный клуб «Синтез» сыграет в одной группе с черногорским «Ядраном» во втором втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщается в пресс-релизе Европейской лиги плавания (LEN).
Как отмечается в релизе, в ходе жеребьевки, которая прошла в Фуншале (Португалия), стало известно, что «Ядран», «Синтез», греческий «Вулиагмени» и румынский клуб «Корона Спортул» попали в группу С.
Матчи пройдут 28-30 сентября в Херцег-Нови (Черногория). В третий раунд квалификации выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе.
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