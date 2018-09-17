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Сегодня Виланове исполнилось бы 50 лет. Трогательное видео от «Барселоны»
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Сегодня Виланове исполнилось бы 50 лет. Трогательное видео от «Барселоны» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня бывшему главному тренеру «Барселоны» Тито Виланове исполнилось бы 50 лет. Каталонцы в официальном Твиттере опубликовали трогательное видео, посвященное специалисту.
Виланова работал в «Барсе» с 2007 по 2013 год на разных ролях. В сезоне-2012/13 он возглавлял первую команду, которую вынужден был оставить по состоянию здоровья. 25 апреля 2014 года он умер от рака в возрасте 45 лет.
Tito Vilanova would have been 50 years old. We'll always remember you pic.twitter.com/YCwybrFTp0
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 сентября 2018 г.
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