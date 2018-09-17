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Рейтинг тренеров КХЛ: Марьямяки обошёл Хартли, Никитин опустился на 19-е место
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Рейтинг тренеров КХЛ: Марьямяки обошёл Хартли, Никитин опустился на 19-е место 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Редакция «Чемпионата» составила традиционный рейтинг тренеров КХЛ сезона-2018/19 на данный момент. Рейтинг выходит каждый понедельник. При его составлении учитывались кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ  1 (3). Лаури Марьямяки («Йокерит») 2 (4). Андрей Мартемьянов («Автомобилист») 3 (1). Боб Хартли («Авангард») 4 (2). Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») 5 (9). Дмитрий Квартальнов («Локомотив») 6 (7). Илья Воробьёв (СКА) 7 (5). Дэвид Немировски («Торпедо») 8 (10). Гиртс Анкипанс («Динамо» Рига) 9 (16). Андрей Назаров («Нефтехимик») 10 (12). Валерий Белов («Витязь») 11 (15). Андрей Скабелка («Барыс») 12 (12). Сергей Зубов (ХК «Сочи») 13 (8). Николай Цулыгин («Салават Юлаев») 14 (13). Александр Гулявцев («Северсталь») 15 (15). Вадим Епанчинцев («Спартак») 16 (-). Александр Андриевский («Сибирь») 17 (18). Герман Титов («Трактор») 18 (19). Йозеф Яндач («Металлург») 19 (6). Игорь Никитин (ЦСКА) 20 (20). Сергей Светлов («Адмирал») 21 (21). Владимир Орсаг («Слован») 22 (17). Юсси Тапола («Куньлунь») 23 (22). Николай Борщевский («Амур») 24 (24). Горди Дуайер («Динамо» Минск) 25 (25). Владимир Воробьёв («Динамо» Москва).
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