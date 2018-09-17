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Монтаж кровли Дворца водных видов спорта в «Лужниках» завершат к ноябрю
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Монтаж кровли Дворца водных видов спорта в «Лужниках» завершат к ноябрю 

Агентство «Москва» 1 час назад
Монтаж кровли Дворца водных видов спорта в «Лужниках» планируют завершить к ноябрю 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«Монтаж кровли Дворца водных видов спорта в «Лужниках» завершится к ноябрю», — приводят в пресс-службе слова С. Кузнецова.
По его словам, важной частью нового комплекса станет крыша-трансформер. Ее площадь составит 7 тыс. кв. м. В теплый сезон она будет раздвигаться с помощью специального механизма.
«Монтаж панелей из поликарбоната уже практически завершен», — пояснил С. Кузнецов. Он добавил, что главный бассейн комплекса полностью соответствует олимпийскому стандарту 50 на 22 м.
Как пояснили в пресс-службе комитета, после завершения реконструкции бассейна под одной крышей смогут функционировать профессиональный пятиметровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых бассейна, а также аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб и центр детского спорта. Планируется, что комплекс в день смогут посещать до 10 тыс. человек.
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