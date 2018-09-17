Монтаж кровли Дворца водных видов спорта в «Лужниках» завершат к ноябрю

Монтаж кровли Дворца водных видов спорта в «Лужниках» планируют завершить к ноябрю 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«Монтаж кровли Дворца водных видов спорта в «Лужниках» завершится к ноябрю», — приводят в пресс-службе слова С. Кузнецова.

По его словам, важной частью нового комплекса станет крыша-трансформер. Ее площадь составит 7 тыс. кв. м. В теплый сезон она будет раздвигаться с помощью специального механизма.

«Монтаж панелей из поликарбоната уже практически завершен», — пояснил С. Кузнецов. Он добавил, что главный бассейн комплекса полностью соответствует олимпийскому стандарту 50 на 22 м.

Как пояснили в пресс-службе комитета, после завершения реконструкции бассейна под одной крышей смогут функционировать профессиональный пятиметровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых бассейна, а также аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб и центр детского спорта. Планируется, что комплекс в день смогут посещать до 10 тыс. человек.