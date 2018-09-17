В Красноярске запустили программу «Болельщики Зимней универсиады-2019»

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. / ТАСС /. В Красноярске запустили программу «Болельщики Зимней универсиады-2019», которая подразумевает создание групп поддержки спортсменов Студенческих игр. В настоящее время ведется прием заявок от желающих присоединиться к команде проекта.

Участников программы «Болельщики Зимней универсиады-2019» обучат правилам поведения на трибунах — они посетят все соревнования предстоящих Студенческих игр, поэтому каждый спортсмен во время любого состязания получит зрительскую поддержку. Для команды проекта состоятся мастер-классы, в ходе которых расскажут о том, что разрешено и запрещено публике на турнирах по разным видам спорта. Например, зрители должны знать, что нельзя фотографировать со вспышкой фигуристов в момент выступления, а по окончании — бросать на лед игрушки без упаковки и цветы. Болельщиков в ходе обучения также познакомят со спецификой каждой спортивной дисциплины Зимней универсиады-2019. Кроме того, все участники программы получат необходимую шумовую и визуальную атрибутику. Отметим, что до Студенческих игр болельщики будут отрабатывать навыки поддержки спортсменов на тестовых соревнованиях и на других городских мероприятиях.

Для участия в программе «Болельщики Зимней универсиады-2019» необходимо до 31 декабря подать заявку на сайте Зимней универсиады-2019, либо до конца сентября в Шатре Студенческих игр на острове Татышев, который открыт по субботам и воскресеньям с 11:00 до 20:00. Участниками проекта могут стать лица старше 16 лет, обладающие высоким уровнем коммуникативных способностей и опытом успешной работы в команде.

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