Ещё
В Красноярске запустили программу «Болельщики Зимней универсиады-2019»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске запустили программу «Болельщики Зимней универсиады-2019» 

ТАСС + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Лаборатория новостей
КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. В Красноярске запустили программу «Болельщики Зимней универсиады-2019», которая подразумевает создание групп поддержки спортсменов Студенческих игр. В настоящее время ведется прием заявок от желающих присоединиться к команде проекта.
Участников программы «Болельщики Зимней универсиады-2019» обучат правилам поведения на трибунах — они посетят все соревнования предстоящих Студенческих игр, поэтому каждый спортсмен во время любого состязания получит зрительскую поддержку. Для команды проекта состоятся мастер-классы, в ходе которых расскажут о том, что разрешено и запрещено публике на турнирах по разным видам спорта. Например, зрители должны знать, что нельзя фотографировать со вспышкой фигуристов в момент выступления, а по окончании — бросать на лед игрушки без упаковки и цветы. Болельщиков в ходе обучения также познакомят со спецификой каждой спортивной дисциплины Зимней универсиады-2019. Кроме того, все участники программы получат необходимую шумовую и визуальную атрибутику. Отметим, что до Студенческих игр болельщики будут отрабатывать навыки поддержки спортсменов на тестовых соревнованиях и на других городских мероприятиях.
Для участия в программе «Болельщики Зимней универсиады-2019» необходимо до 31 декабря подать заявку на сайте Зимней универсиады-2019, либо до конца сентября в Шатре Студенческих игр на острове Татышев, который открыт по субботам и воскресеньям с 11:00 до 20:00. Участниками проекта могут стать лица старше 16 лет, обладающие высоким уровнем коммуникативных способностей и опытом успешной работы в команде.
Дополнительная информация для СМИ:
Марина Соколова, пресс-служба АНО «Дирекция Красноярск-2019», тел. : 8-923-281-42-85.
Возрастная категория — 0+.
ТАСС: последние новости
Вратарь "Ак Барса" Гарипов пропустит матч КХЛ с минским "Динамо" из-за повреждения Космонавт Евгений Тарелкин станет депутатом нового созыва заксобрания Забайкалья Разрыв между кандидатами на пост губернатора Приморья уменьшился
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление39
Загитова ответила Медведевой70
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
Болельщиков наказали за шутку над россиянкой8
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение