Детская хоккейная команда из Краснодара застряла в китайском аэропорту

Детская хоккейная команда из Краснодара «Буйволы 2008» застряла в аэропорту города Шеньчжень (Китай). Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Юные спортсмены в возрасте девяти и 10 лет прилетели в КНР на международный турнир. На соревнованиях они заняли первое место. Также двое ребят получили звания «Лучший Защитник Турнира» и «Лучший Нападающий Турнира».

Вечером 16 сентября из-за плохой погоды они опоздали на стыковочный рейс из Пекина в Москву. Сейчас российские консулы в Китае решают этот вопрос с авиакомпанией.