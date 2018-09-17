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Детская хоккейная команда из Краснодара застряла в китайском аэропорту
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Детская хоккейная команда из Краснодара застряла в китайском аэропорту 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Детская хоккейная команда из Краснодара «Буйволы 2008» застряла в аэропорту города Шеньчжень (Китай). Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Юные спортсмены в возрасте девяти и 10 лет прилетели в КНР на международный турнир. На соревнованиях они заняли первое место. Также двое ребят получили звания «Лучший Защитник Турнира» и «Лучший Нападающий Турнира».
Вечером 16 сентября из-за плохой погоды они опоздали на стыковочный рейс из Пекина в Москву. Сейчас российские консулы в Китае решают этот вопрос с авиакомпанией.
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