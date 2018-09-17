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Министр спорта России высказался об финансовом вопросе в профессиональных лигах
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Министр спорта России высказался об финансовом вопросе в профессиональных лигах 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал финансовых вопрос, касающийся профессиональный лиг в стране, передает газета «Известия».
"Профессиональные лиги требуют оздоровления. В том числе и финансовое. Многое зависит от профессионализма менеджеров и тех правил игры, которые устанавливаются федерациями и спортивными лигами.
Например, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), на мой взгляд, движется в правильном направлении. У них есть план, направленный на оздоровление финансовой ситуации, создание равных условиях для всех клубов лиги. Это займет какое-то время, но первые шаги уже сделаны.
Российской премьер-лиге (РПЛ) также надо озаботиться этим вопросом. Возможно, вернуться к идее финансового регламента. Мы не должны терять клубы, которые являлись гордостью своих регионов. Пока мы находимся на переходном этапе развития в игровых видах спорта, и постепенно ситуация будет выправляться", — заявил Колобков.
Ранее министр спорта Колобков объяснил присвоение звания ЗМС футболистам сборной России.
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