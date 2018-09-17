Чемпионат ПФО по боксу стартует сегодня в Самаре 

Соревнования в «МТЛ Арене» пройдут с 17 по 21 сентября. Сегодня в областном центре будет дан старт чемпионату Приволжского федерального округа по боксу на призы клуба имени Олега Саитова. Прославленный спортсмен является уроженцем Самарской области. В его активе две победы на Олимпийских играх, золото чемпионата мира 1997 года и два первых места на чемпионатах Европы по боксу. Участвовать в турнире могут боксеры от 19 до 40 лет. В областной центр приехали свыше 170 спортсменов из 14 регионов страны. Первые бои состоятся уже сегодня, а финалы запланированы на пятницу, 21 сентября. Торжественная церемония открытия чемпионата начнется в «МТЛ Арене» в 17 часов. Присутствовать на мероприятии будут многие именитые боксеры и почетные гости — генсек Федерации бокса России Умар Кремлев, двукратные победители олимпиад Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров, Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков и Александр Лебзяк. Примут участие в церемонии открытия также заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Яновский и руководитель «Дирекции Федерации бокса России в ПФО» Сергей Стрелков. Вход на мероприятие свободный.
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