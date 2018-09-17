Саратовские волейболисты: Чиновники ставят крест на судьбе клуба «Протон»

В информационную службу «Саратов 24» пришло письмо из женского волейбольного клуба «Протон». В нем описывается бедственное положение команды и безразличие профильных чиновников в ситуации с оформлением заявки на Чемпионат России:

"Есть в Саратовской области волейбольный клуб «Протон», который на протяжении многих лет является грозным соперником в российском Чемпионате. Казалось бы, чиновники правительственного ранга, должны гордиться и радеть за команду, благодаря которой Саратовская губерния стала широко известна в волейбольном мире не только нашей страны, но и за рубежом. Однако по факту, ни о какой поддержке речи не идёт. Больше того, клуб стал заложником чиновничьих интриг. Дело дошло до того, что на сегодняшний день будущее команды «Протон» находится под угрозой. И речь здесь идет даже не о финансировании, которого до сих пор нет. Проблема в том, что клуб не может получить допуск на участие в чемпионате и Кубка России. Препятствуют этому глава облминспорта Александр Абросимов и руководитель федерации волейбола Саратовской области Анатолий Годаль. Они просто отказываются ставить свои подписи на заявочном листе ВК «Протон». А без этого клуб не могут допустить к участию в Чемпионате и Кубке России.

Вызывает недоумение и возмущение подобное поведение людей, которые изначально по сути своей работы должны помогать развивать волейбол и поддерживать его. Но на деле всё совсем наоборот. И Годаль, и Абросимов вместо того, чтобы в числе первых волноваться за судьбу клуба и способствовать решению проблем, сами становятся их причиной и более того, делают всё, чтобы клуб «Протон» прекратил своё существование. Почему они многократно отказывают клубу «Протон» в подписи заявочного листа на участие в Чемпионате России -2019?! На все попытки выяснить причину отказов «псевдозащитники» саратовского спорта ссылаются на запрет зампреда правительства Саратовской области Валентины Гречушкиной. Человека, который никогда в жизни не имел отношения к волейболу, не разбирается в нем, в чем признается сама открыто, и при этом выносит такие решения? Хочется спросить, какие цели она преследует? И по какому праву чиновник, ответственный за благополучие социальной сферы губернии, в том числе и спорта, делает всё, чтобы добрая слава «Протона» канула в Лету? Почему Годаля и Абросимова данное положение дел абсолютно не возмущает? Почему профессиональный клуб с 30-летней историей сегодня может не поехать на Кубок России из-за искусственно созданной критической ситуации? Почему Валентина Гречушкина никак не отреагировала на адресованное ей 6 сентября 2018 г. коллективное письмо клуба «Протон», в котором была просьба прекратить препятствовать работе команды?

Чем же так «насолил» женский волейбольный клуб Валентине Владимировне, что она лишает «Протон» возможности участвовать в соревнованиях? Чем так не угодила команда, которая тренируется и продолжает готовиться к сезону, несмотря на отсутствие обещанных ей же условий!?

Очевидно, Валентине Гречушкиной проще не допустить «Протон» до участия в чемпионате России, Кубке России, Еврокубке, чем компетентно выполнить то, что она обещала на собрании с командой еще летом. А ведь тогда высокопоставленная чиновница уверяла коллектив в том, что будет зарплата, всевозможная помощь и поддержка. В итоге, это оказались лишь пустые слова. И вот он, очередной наглядный пример, как чиновники ставят крест на судьбе клуба.

Между тем, в Саратовской губернии это не впервые. За последние годы область лишилась сразу нескольких спортивных команд. Некоторые еще играют, но теперь вынуждены выступать в лигах уровнем ниже. Похоже, настал черед женского волейбольного клуба «Протон». Причем, все эти безумные вещи с саратовскими командами и неуважительное отношение к спорту происходят во время работы на министерском посту Александра Абросимова. Он, к слову, в последнее время совершенно дистанцировался от коллектива ВК «Протон»: не отвечает на звонки, игнорирует запросы о той же заявке. Хотя, безусловно, понимает, что означает для команды создавшаяся ситуация. На словах и в глаза игрокам он неустанно повторяет, что готов поддержать волейбольный клуб, а по факту даже подпись свою поставить не может.

Вроде бы за развитие спорта в регионе отвечает Александр Абросимов, но, как показывает практика, его подписью управляет Валентина Гречушкина. Разве это нормально?! Может уже пора поддержать «Протон», а не преследовать свои цели в отношении него. То, что сейчас происходит за гранью понимания здравомыслящего человека".