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Главный тренер «Сибири» подал в отставку
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Главный тренер «Сибири» подал в отставку 

LiveSport.Ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов принял решение покинуть свой пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.
56-летний специалист руководил командой с сентября 2016 года после отставки Евгения Перевертайло.
Под руководством Кирсанова «Сибирь» заняла 15-е место в сезоне 2016/2017 и в том же сезоне вышла в четвертьфинал Кубка России. В прошлом сезоне новосибирская команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице, что стало лучшим результатом за последние годы.
В текущем сезоне «Сибирь» одержала лишь две победы в 11 матчах первенства ФНЛ и вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии 1/32 финала.
Временно исполнять обязанности главного тренера «Сибири» будет Евгений Обгольц.
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