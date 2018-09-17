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Павлины сбежали из казанского зоопарка, а потом вернулись
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Павлины сбежали из казанского зоопарка, а потом вернулись 

Казанский Портал 40 минут назад
Один из казанских павлинов. Фото: instagram.com/kazanzoo1806
В субботу вечером из казанского зоопарка сбежали несколько павлинов. Они спокойно гуляли вдоль дороги на Хади Такташа.
«То, что произошло в выходной — нормально. У нас восемь павлинов не заперты в вольерах, а свободно гуляют по территории и периодически ее покидают. Но птицы не теряются и к утру возвращаются. Когда мы делаем обход, они уже на месте. Так произошло и на этот раз, все павлины вернулись», — рассказала «Вечерней Казани» пресс-секретарь зоопарка Ильсия Валиева.
Павлины уже сбегали из зоопарка в июле.
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