Павлины сбежали из казанского зоопарка, а потом вернулись

Один из казанских павлинов. Фото: instagram.com/kazanzoo1806

В субботу вечером из казанского зоопарка сбежали несколько павлинов. Они спокойно гуляли вдоль дороги на Хади Такташа

«То, что произошло в выходной — нормально. У нас восемь павлинов не заперты в вольерах, а свободно гуляют по территории и периодически ее покидают. Но птицы не теряются и к утру возвращаются. Когда мы делаем обход, они уже на месте. Так произошло и на этот раз, все павлины вернулись», — рассказала «Вечерней Казани» пресс-секретарь зоопарка Ильсия Валиева.

Павлины уже сбегали из зоопарка в июле.

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