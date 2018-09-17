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Суд 22 октября рассмотрит заявление «Тосно» о банкротстве
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Суд 22 октября рассмотрит заявление «Тосно» о банкротстве 

SPORT24.ru 39 минут назад
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил дату рассмотрения заявления «Тосно» о признании клуба банкротом.
«Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по рассмотрению обоснованности требований заявителя к должнику, вопроса о введении процедуры наблюдения, утверждении временного управляющего, определение даты рассмотрения дела о признании должника банкротом на 22 октября 2018 года, — говорится на сайте суда.
«Тосно», ставшему в сезоне-2017/18 обладателем Кубка России и вылетевшему из российской Премьер-Лиги, было отказано в получении лицензии на выступление в первенстве Футбольной национальной лиги. Впоследствии клуб из Ленинградской области прекратил свое существование. При этом у «Тосно» есть долг перед футболистами на 60 миллионов рублей.
В конце августа суд вернул «Тосно» заявление о банкротстве. Заявление было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.
Суд вернул заявление «Тосно» о признании банкротства
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