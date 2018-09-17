Суд 22 октября рассмотрит заявление «Тосно» о банкротстве

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил дату рассмотрения заявления «Тосно» о признании клуба банкротом.

«Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по рассмотрению обоснованности требований заявителя к должнику, вопроса о введении процедуры наблюдения, утверждении временного управляющего, определение даты рассмотрения дела о признании должника банкротом на 22 октября 2018 года, — говорится на сайте суда.

«Тосно», ставшему в сезоне-2017/18 обладателем Кубка России и вылетевшему из российской Премьер-Лиги, было отказано в получении лицензии на выступление в первенстве Футбольной национальной лиги. Впоследствии клуб из Ленинградской области прекратил свое существование. При этом у «Тосно» есть долг перед футболистами на 60 миллионов рублей.

В конце августа суд вернул «Тосно» заявление о банкротстве. Заявление было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

Суд вернул заявление «Тосно» о признании банкротства