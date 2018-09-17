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Стало известно, во сколько оценили экспертизу проекта будущего дворца спорта на Молодогвардейской
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Стало известно, во сколько оценили экспертизу проекта будущего дворца спорта на Молодогвардейской 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
Старый дворец спорта снесли летом прошлого года
Экспертиза проекта строительства дворца спорта на Молодогвардейской будет оплачиваться за счет средств бюджета Самарской области. Об этом говорится на сайте госзакупок.
— Специалисты проверят проектную документацию за 4 079 067 рублей, — говорится в документах закупки.
Старый дворец спорта снесли летом прошлого года. Строительство нового спортсооружения планировали начать сразу же после сноса. Но с тех пор площадка на Молодогвардейской пустует.
После визита в Самару 7 марта Владимира Путина дело сдвинулось с мертвой точки. Президенту передали альбом с эскизами, который он подписал и передал Виталию Мутко (в новом правительстве он курирует вопросы строительства и регионального развития).
По первоначальным планам к строительству нового ледового дворца должны были приступить в сентябре этого года. На все работы выделили 2,6 миллиарда рублей и 2 года.
Теперь же проект ледового дворца на Молодогвардейской подготовят к 20 декабря. На внесение правок из областного бюджета выделят 96 800 000 рублей. Управление капитального строительства заключило контракт с ООО «Волгатрансстрой-проект».
Обо всех особенностях спортивного сооружения 63.ru рассказал один из авторов проекта, архитектор Дмитрий Орлов.
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