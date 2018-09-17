Стало известно, во сколько оценили экспертизу проекта будущего дворца спорта на Молодогвардейской 

Старый дворец спорта снесли летом прошлого года
Экспертиза проекта строительства дворца спорта на Молодогвардейской будет оплачиваться за счет средств бюджета Самарской области. Об этом говорится на сайте госзакупок.
— Специалисты проверят проектную документацию за 4 079 067 рублей, — говорится в документах закупки.
Старый дворец спорта снесли летом прошлого года. Строительство нового спортсооружения планировали начать сразу же после сноса. Но с тех пор площадка на Молодогвардейской пустует.
После визита в Самару 7 марта Владимира Путина дело сдвинулось с мертвой точки. Президенту передали альбом с эскизами, который он подписал и передал Виталию Мутко (в новом правительстве он курирует вопросы строительства и регионального развития).
По первоначальным планам к строительству нового ледового дворца должны были приступить в сентябре этого года. На все работы выделили 2,6 миллиарда рублей и 2 года.
Теперь же проект ледового дворца на Молодогвардейской подготовят к 20 декабря. На внесение правок из областного бюджета выделят 96 800 000 рублей. Управление капитального строительства заключило контракт с ООО «Волгатрансстрой-проект».
Обо всех особенностях спортивного сооружения 63.ru рассказал один из авторов проекта, архитектор Дмитрий Орлов.