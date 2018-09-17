Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал решение главного тренера молодёжной сборной России Евгения Бушманова оставить его на скамейке запасных в ключевом матче отбора к чемпионату Европы — 2019 (U21) с Сербией.
«После возвращения в клуб ребята шутили насчёт того, что не вышел за сборную. По-доброму. Но это не от меня зависит — таково решение тренера. Потому он и главный. Всё нормально. Рабочие моменты. Я ни на кого не обижаюсь. Первая сборная? Конечно, хотелось в неё попасть. Но мне сказали, что сейчас я нужнее «молодёжке», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, Чалов, который в настоящий момент лидирует в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги с 6 забитыми мячами, не появился на поле в игре со сборной Сербии U21. Бушманов после матча объяснил выбор в пользу Георгия Мелкадзе тем, что игрок «Спартака-2» «лучше в единоборствах».
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