Более сотни 18-метровых стволов деревьев доставлены спецтехникой в Екатеринбург для чемпионата России «Лесоруб-2018»

Пиломатериалы для VI чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018», который пройдет в Екатеринбурге 19-21 сентября, доставили спецтехникой из Серова, сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин

«Благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева , чемпионат России «Лесоруб-2018» впервые проводится в Екатеринбурге. Кажется, что нас уже ничем нельзя удивить, но мы уверены, что это будет одно из самых зрелищных и запоминающихся событий. Была проделана огромная подготовительная работа, в частности, для соревнований необходимы бревна определенного качества и определенного размера, которые нам пришлось собирать в радиусе 500 километров. На площадке выставочного центра залиты специальные бетонные «стаканы», в которые эти бревна будут устанавливаться для создания образа реально растущего дерева», — рассказал Сергей Пересторонин.

Он отметил, что впервые в истории чемпионата все конкурсы будут проходить на одной площадке, для зрителей специально подготовлены трибуны, а активные гости получат шанс выиграть бензопилы, газонокосилки и садовый инвентарь. К месту проведения чемпионата из центра города будет организован бесплатный транспорт.

Ректор Уральского государственного лесотехнического университета Андрей Мехренцев сообщил, что чемпионат играет важную роль в подготовке специалистов.

«На период чемпионата издан приказ ректора о переносе учебных занятий на площадку МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», там наши академические группы вместе с преподавателями, кураторами будут проводить учебные занятия, которые позволяют подробно познакомиться с высшими достижениями в области лесозаготовки, а также познакомиться с новейшим оборудованием, которое будет представлено на выставке «Леспром-Урал», — сказал Андрей Мехренцев.

Ранее сообщалось, что чемпионат России «Лесоруб-2018» соберет в Екатеринбурге рекордное количество команд-конкурсантов. В настоящее время о желании участвовать заявили 29 регионов России, кроме того, на соревнования планирует прибыть команда юниоров из Финляндии.

Соревнования чемпионата «Лесоруб-2018» будут проходить, как в индивидуальном, так и групповом зачетах. Призовой фонд составляет 4,5 миллиона рублей, абсолютный победитель получит 350 тысяч рублей.