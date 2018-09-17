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Глав регионов должен напрямую назначать президент, считает Жириновский
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Глав регионов должен напрямую назначать президент, считает Жириновский 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в России выборы глав регионов и предоставить возможность прямого назначения губернаторов президенту РФ.
"Губернаторские выборы в России — это абсолютно лишняя нервотрепка. Реальных состязаний все равно нет, практически все посты так или иначе занимают кандидаты лишь одной партии. Вместо этого глав регионов должен напрямую назначать президент, потому что губернаторы — это часть вертикали исполнительной власти", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Другое дело, что глава государства может назначать губернаторами представителей разных партий. Не справился представитель проправительственной партии — назначается представитель парламентской оппозиции. Это позволит и управляемость сохранить и пар выпустить", — отметил политик.
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