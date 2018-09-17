Жириновский призвал отменить губернаторские выборы

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал скандальные выборы в Приморье. Он заявил, что губернаторские выборы — «лишняя нервотрепка», которая закономерно заканчивается победой кандидатов от одной и той же партии.

«Вместо этого глав регионов должен напрямую назначать президент, потому что губернаторы — это часть вертикали исполнительной власти. Другое дело, что глава государства может назначать губернаторами представителей разных партий», -написал Жириновский в своем telegram-канале.

Политик предложил назначать губернатором представителя оппозиции, в случае если кандидат от проправительственной партии не справляется с обязанностями.