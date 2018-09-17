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Жириновский призвал отменить губернаторские выборы
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Жириновский призвал отменить губернаторские выборы 

News.ru 31 минуту назад
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал скандальные выборы в Приморье. Он заявил, что губернаторские выборы — «лишняя нервотрепка», которая закономерно заканчивается победой кандидатов от одной и той же партии.
«Вместо этого глав регионов должен напрямую назначать президент, потому что губернаторы — это часть вертикали исполнительной власти. Другое дело, что глава государства может назначать губернаторами представителей разных партий», -написал Жириновский в своем telegram-канале.
Политик предложил назначать губернатором представителя оппозиции, в случае если кандидат от проправительственной партии не справляется с обязанностями.
Как сообщал News.ru, несогласные с итогами выборов стали собираться в центре Уссурийска. После подсчёта 99,1% бюллетеней врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко увеличил до 1,5% отрыв от Андрея Ищенко, который до этого опережал единоросса. В связи с сообщениями о переписывании итогов голосования Ищенко объявил бессрочную голодовку.
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