Аршавин награжден юбилейной футболкой «Кайрата»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин был награжден специальной футболкой «Кайрата» в честь юбилейного сотого матча в составе казахстанской команды.

Именную футболку с цифрой 100 на спине Аршавину вручил ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев, сообщает официальный сайт «Кайрата».

37-летний Аршавин выступает за «Кайрат» с 2016 года. На счету бывшего игрока «Зенита» и лондонского «Арсенала» 30 голов и 37 голевых передач в составе команды из Алма-Аты.

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