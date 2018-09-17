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Аршавин награжден юбилейной футболкой «Кайрата»
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Аршавин награжден юбилейной футболкой «Кайрата» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин был награжден специальной футболкой «Кайрата» в честь юбилейного сотого матча в составе казахстанской команды.
Именную футболку с цифрой 100 на спине Аршавину вручил ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев, сообщает официальный сайт «Кайрата».
37-летний Аршавин выступает за «Кайрат» с 2016 года. На счету бывшего игрока «Зенита» и лондонского «Арсенала» 30 голов и 37 голевых передач в составе команды из Алма-Аты.
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