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Калуга и Брянск станут побратимами
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Калуга и Брянск станут побратимами 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
— За последние годы в Брянске были достигнуты значительные успехи в развитии промышленности, привлечении инвестиций, жилищном строительстве, благоустройстве и повышении качества жизни людей, — отметил Александр Иванов. — Между Калугой и Брянском налажено плодотворное сотрудничество в сфере экономики, культуры, спорта, уверен, что дружеские связи между нашими городами будут укрепляться и в дальнейшем.
Александр Иванов выступил с инициативой документально закрепить уже исторически сложившееся сотрудничество между нашими городами. Глава Брянска Александр Хлиманков поддержал предложение калужского коллеги.
Был подписан протокол о намерении заключить такое соглашение. На основании этого документа после одобрения представительными органами власти двух городов Калуга и Брянск смогут стать побратимами.
— Пусть это соглашение придаст импульс нашим уже достаточно тесным дружеским связям. У нас как соседей очень много общих интересов и целей. Главной же остается — процветание наших жителей. Уверен, обмениваясь опытом в ее реализации, мы добьемся лучших результатов, — сказал Глава города Брянска Александр Хлиманков.
Александр Иванов и Александр Хлиманков обменялись опытом по актуальным для областных центров вопросам, обсудили строительство и ремонт дорог, обновление инженерной инфраструктуры, участие в федеральных программах, формирование муниципальных бюджетов.
Глава Брянска вручил Александру Иванову памятную медаль «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018».
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