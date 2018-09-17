Калуга и Брянск станут побратимами

— За последние годы в Брянске были достигнуты значительные успехи в развитии промышленности, привлечении инвестиций, жилищном строительстве, благоустройстве и повышении качества жизни людей, — отметил Александр Иванов . — Между Калугой и Брянском налажено плодотворное сотрудничество в сфере экономики, культуры, спорта, уверен, что дружеские связи между нашими городами будут укрепляться и в дальнейшем.

Александр Иванов выступил с инициативой документально закрепить уже исторически сложившееся сотрудничество между нашими городами. Глава Брянска Александр Хлиманков поддержал предложение калужского коллеги.

Был подписан протокол о намерении заключить такое соглашение. На основании этого документа после одобрения представительными органами власти двух городов Калуга и Брянск смогут стать побратимами.

— Пусть это соглашение придаст импульс нашим уже достаточно тесным дружеским связям. У нас как соседей очень много общих интересов и целей. Главной же остается — процветание наших жителей. Уверен, обмениваясь опытом в ее реализации, мы добьемся лучших результатов, — сказал Глава города Брянска Александр Хлиманков.

Александр Иванов и Александр Хлиманков обменялись опытом по актуальным для областных центров вопросам, обсудили строительство и ремонт дорог, обновление инженерной инфраструктуры, участие в федеральных программах, формирование муниципальных бюджетов.

Глава Брянска вручил Александру Иванову памятную медаль «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018».