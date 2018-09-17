ЦИК взял паузу по выборам в Приморье

Есть такое понятие в шахматах — цугцванг — это когда каждый последующий ход только ухудшает первоначальную позицию. Примерно в таком положении сейчас находится Центризбирком во главе с Эллой Памфиловой . Фактически любое решение только ещё больше накаливает страсти. Пикантность ситуации придаёт и тот факт, что Кремль, судя по всему, готов был уступить в Хакасии и, может быть, во Владимирской области, но только не в таком ключевой сейчас регионе, как Приморский край. И, тем более, не нужен скандал с усилением конфликта местных элит на фоне зазывания в регион крупных иностранных инвесторов.

Очевидной ошибкой стало и форсирование дня второго тура. Понятно, что организаторы спешили воспользоваться пиар-плодами Восточного экономического форума. Но вышло так, что одиночные выборы привлекли особо пристальное внимание всей страны. Эксперты следили за поступавшими из Владивостока сводками, словно речь шла о новых президентских выборах. А вот в следующее воскресенье внимание было бы размазано между всеми четырьмя субъектами.

Ещё один сложный момент — высказывание в поддержку Тарасенко президента. Понятно, что Владимиру Путину представили подробные прогностические выкладки, по которым Тарасенко становится губернатором Приморского края с немалым отрывом. Да и кто мог сомневаться в том, что он не сможет, к примеру, набрать всего 4%, коих ему не хватило в прошлое воскресенье. Возникло неловкое положение. С одной стороны, своими прогнозами явно подставили главу государства. С другой, критически зависли карьеры тех, кто в соответствующем управлении администрации президента эти выкладки готовил. И ведь кто-то обосновал целесообразность проведения выборов в Приморье через неделю, а не как везде — через две.

Мы знаем множество примеров, когда кремлёвские консультанты и эксперты лишались престижной должности после разных неувязок на региональном уровне. И что им теперь делать, как сохранить лицо и работу? Что предпринять, чтобы и скандал не распалять, и себя во власти оставить. Просто квадратура круга.

А главное — пример Приморья может быть заразительным для трёх оставшихся территорий с неопределившейся политической судьбой. А это может стимулировать активность населения и рост как раз протестного голосования.