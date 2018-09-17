Федерация гребного спорта Калининградской области получила микроавтобус

В рамках официальной церемонии открытия международных соревнований по гребному спорту в Калининграде, состоялась передача сертификата на новый автомобиль.

Старт Прегельской регате дали почётные гости — заместитель министра спорта региона Евгений Скачков , президент областной федерации гребли Александр Скасырский, директор калининградского «Водоканала» Александр Иващенко

Именно это предприятие и заключило соглашение с калининградскими гребцами о партнёрстве. Приобретенный микроавтобус стал первым шагом на пути долгосрочного взаимодействия. Подарок очень пригодится для поездок на отечественные и зарубежные старты.

По словам директора «Водоканала», любая крупная организация вправе оказывать поддержку. Александр Иващенко отметил, что это только начало и в данный момент ведется проработка планов по дальнейшему сотрудничеству.