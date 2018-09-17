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Федерация гребного спорта Калининградской области получила микроавтобус
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Федерация гребного спорта Калининградской области получила микроавтобус 

Вести Калининград 5 часов назад
Фото: Вести Калининград
В рамках официальной церемонии открытия международных соревнований по гребному спорту в Калининграде, состоялась передача сертификата на новый автомобиль.
Старт Прегельской регате дали почётные гости — заместитель министра спорта региона Евгений Скачков, президент областной федерации гребли Александр Скасырский, директор калининградского «Водоканала» Александр Иващенко.
Именно это предприятие и заключило соглашение с калининградскими гребцами о партнёрстве. Приобретенный микроавтобус стал первым шагом на пути долгосрочного взаимодействия. Подарок очень пригодится для поездок на отечественные и зарубежные старты.
По словам директора «Водоканала», любая крупная организация вправе оказывать поддержку. Александр Иващенко отметил, что это только начало и в данный момент ведется проработка планов по дальнейшему сотрудничеству.
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