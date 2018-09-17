Дело о банкротстве ФК «Тосно» будет рассмотрено 22 октября 

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит 22 октября рассмотрением заявления ФК «Тосно» о банкротстве, сообщает «78.ru».
Суд рассматрит требования заявителя к должнику, вопрос о введении процедуры наблюдения, утверждении временного руководства и, как вероятный результат — о признании должника банкротом.
ФК «Тосно» уже не в первый раз подает заявление о банкротстве.
В прошлый раз суд отклонил заявление, поскольку в установленный срок не были устранены нарушения, которые администрация клуба допустила при его подаче.
Напомним, футбольный клуб из Ленобласти пришлось закрыть из-за финансовых проблем. Несмотря на достижения команды, интерес инвесторов к клубу остался недостаточным для обеспечения жизненно важных для существования команды процессов.