Дело о банкротстве ФК «Тосно» будет рассмотрено 22 октября

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит 22 октября рассмотрением заявления ФК «Тосно» о банкротстве, сообщает «78.ru».

Суд рассматрит требования заявителя к должнику, вопрос о введении процедуры наблюдения, утверждении временного руководства и, как вероятный результат — о признании должника банкротом.

ФК «Тосно» уже не в первый раз подает заявление о банкротстве.

В прошлый раз суд отклонил заявление, поскольку в установленный срок не были устранены нарушения, которые администрация клуба допустила при его подаче.

Напомним, футбольный клуб из Ленобласти пришлось закрыть из-за финансовых проблем. Несмотря на достижения команды, интерес инвесторов к клубу остался недостаточным для обеспечения жизненно важных для существования команды процессов.