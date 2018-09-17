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Стартовало голосование конкурса «Мисс офис», в финал вышли 3 волгоградки
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Стартовало голосование конкурса «Мисс офис», в финал вышли 3 волгоградки 

АиФ Волгоград + ещё 5 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Три сотрудницы волгоградских компаний — Дарья Бабинова, Марина Боярищева, Анна Цыганкова — принимают участие в полуфинале Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2018». Интернет-голосование стартовало 17 сентября и продлится по 7 октября.
По итогам народного голосования из 100 полуфиналисток выберут 25. Еще пять красавиц отберут члены оргкомитета. Все 30 девушек поборются за главный приз — корону и два миллиона рублей от компании «Комус».
Голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.
Финал конкурса пройдет 1 декабря в Москве.
Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Учрежден в 2010 году компанией «Комус».
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