Стартовало голосование конкурса «Мисс офис», в финал вышли 3 волгоградки

Три сотрудницы волгоградских компаний — Дарья Бабинова, Марина Боярищева, Анна Цыганкова — принимают участие в полуфинале Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2018». Интернет-голосование стартовало 17 сентября и продлится по 7 октября.

По итогам народного голосования из 100 полуфиналисток выберут 25. Еще пять красавиц отберут члены оргкомитета. Все 30 девушек поборются за главный приз — корону и два миллиона рублей от компании «Комус».

Голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.

Финал конкурса пройдет 1 декабря в Москве.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Учрежден в 2010 году компанией «Комус».