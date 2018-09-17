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Кинологи УФСИН по Карелии вошли в десятку лучших в России
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Кинологи УФСИН по Карелии вошли в десятку лучших в России 

Карельские вести + ещё 2 2 часа назад
Фото: Карельские вести
На чемпионате ФСИН по многоборью со служебными собаками команда УФСИН по РК заняла 8 место из 78.
С 10 по 14 сентября лучшие кинологи уголовно-исполнительной системы России состязались на чемпионате ФСИН по многоборью со служебными собаками. Участники демонстрировали качество подготовки служебных собак по дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».
В Нижнем Новгороде собрались 230 кинологов со служебными собаками, которые представляли 78 команд из различных регионов России.
Как сообщает пресс-служба карельского УФСИН, в номинации «Поиск взрывчатых веществ в малогабаритных предметах» старший инструктор-кинолог СИЗО-1 Иван Архипов со служебной собакой по кличке Ярослав заняли 2 место.
По итогам пятидневных соревнований команда карельских кинологов вошла в десятку лучших и заняла 8 место из 78.
По материалам: ptzgovorit.ru
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