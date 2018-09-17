Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край 

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в Приморье, где прошел второй тур выборов губернатора края, будет направлена комиссия. Она займется сбором «дополнительных фактов о возможных нарушениях во время голосования». Все документы изучат в ближайшие дни. По словам Памфиловой, решение по приморским выборам будет принято «до конца недели». В Приморском крае 16 сентября прошло голосование во втором туре губернаторских выборов. По результатам обработки свыше 99% голосов лидирует врои главы региона Андрей Тарасенко, он набрал 49,55%, у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко — 48,06%.