Ещё
Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край
Далее:
Читайте также:
Ещё

Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край 

Авторадио 4 часа назад
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в Приморье, где прошел второй тур выборов губернатора края, будет направлена комиссия. Она займется сбором «дополнительных фактов о возможных нарушениях во время голосования». Все документы изучат в ближайшие дни. По словам Памфиловой, решение по приморским выборам будет принято «до конца недели». В Приморском крае 16 сентября прошло голосование во втором туре губернаторских выборов. По результатам обработки свыше 99% голосов лидирует врои главы региона Андрей Тарасенко, он набрал 49,55%, у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко — 48,06%.
Авторадио: последние новости
Российские дипломаты ответили на обвинения в попытке слежки россиян за лабораторией В деле Скрипалей могут быть новые подозреваемые Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина избранным мэром столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа19
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам27
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение