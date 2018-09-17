Саратовский рэпер ответил «лоббистам» строительства химического завода

Влад LeWiza, сочинивший лучший дисс (композиция, которая призвана оскорбить оппонента — прим. ред.) на Дудя, теперь совершил рэп-выпад в адрес «лоббистов» строительства опасного химического предприятия в черте города.

В регионе собираются возвести завод по производству акриламида и полиакриламида. Однако то, как прошли общественные и депутатские слушания по этому вопросу, — вызывает вопросы у жителей и журналистов.

Репортёры «Саратов 24» провели собственное расследование и эксперимент. Результаты ввели в ступор: попытки депутатов «одурманить» жителей обернулись против них самих.

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