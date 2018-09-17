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Рейнгольд: «Футболисты „Спартака“ будто ленивые коты, настолько невнятно они работают и играют»
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Рейнгольд: «Футболисты „Спартака“ будто ленивые коты, настолько невнятно они работают и играют» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался об игре «красно-белых» в матче против «Ахмата» (1:2).
"Если тебе доверил тренер — вноси свою лепту в общую копилку. За игроков на поле отрабатывать не будут тренеры и руководители. Опять же, вернемся к ЦСКА: ну посмотрите как играет Фёдор Чалов! Молодец мальчишка, старается, забивает голы, в сборную главную уже вызывался. Вот так нужно работать. А все остальное — разговоры для нищих. От футбола нужно получать удовольствие и полностью отдаваться игре.
Сегодняшние футболисты находятся в сумасшедших условиях, у нас в свое время всего этого не было в таком количестве, но мы играли за престиж, за спартаковский ромбик, с любовью к этому клубу. Сейчас в помине этого нет! Периодически на поле будто ленивые коты находятся, настолько невнятно они работают и играют. С уважением нужно относиться к своей работе, все остальное придет с опытом", — сказал Рейнгольд.
После семи туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на пять очков.
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