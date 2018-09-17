Рейнгольд: «Футболисты „Спартака“ будто ленивые коты, настолько невнятно они работают и играют»

"Если тебе доверил тренер — вноси свою лепту в общую копилку. За игроков на поле отрабатывать не будут тренеры и руководители. Опять же, вернемся к ЦСКА: ну посмотрите как играет Фёдор Чалов ! Молодец мальчишка, старается, забивает голы, в сборную главную уже вызывался. Вот так нужно работать. А все остальное — разговоры для нищих. От футбола нужно получать удовольствие и полностью отдаваться игре.

Сегодняшние футболисты находятся в сумасшедших условиях, у нас в свое время всего этого не было в таком количестве, но мы играли за престиж, за спартаковский ромбик, с любовью к этому клубу. Сейчас в помине этого нет! Периодически на поле будто ленивые коты находятся, настолько невнятно они работают и играют. С уважением нужно относиться к своей работе, все остальное придет с опытом", — сказал Рейнгольд.