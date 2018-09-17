В Калининграде пройдёт патриотическая спартакиада «Воин отечества»

В честь 60-летия Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства состоится патриотическая спартакиада «Воин отечества». Об этом сообщают организаторы.

В мероприятии примут участие шесть команд по 16 человек в возрасте до 23 лет из числа военнослужащих, студентов, курсантов и учащихся, среди них будут и девушки. Уже определены названия для команд: «Искандер», «Авангард», «Калибр», «Панцирь», «Сармат» и «Кинжал».

Соревнования пройдут в форме комплексного зачёта. Участники будут состязаться в преодолении полосы препятствий, метании гранаты на дальность, подтягивании на перекладине, марш-броске, сборке и разборке автомата Калашникова, военно-медицинской эстафете, гребле-индор на гребных тренажёрах, плавании, армрестлингу, мини-футболе и стритболе, конкурсе военной песни и декламации стихов поэтов, прошедших ВОВ. Наконец, будет проведён интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» с вопросами на военную тематику.

Этапы спартакиады проводятся на учебной базе войсковой части 06414, в плавательном бассейне БФУ им. И. Канта, на ФОКе БГАРФ и других площадках.