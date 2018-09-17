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На российской военной базе в Абхазии военнослужащие соревнуется за звание лучшего спортивного подразделения
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На российской военной базе в Абхазии военнослужащие соревнуется за звание лучшего спортивного подразделения 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В программу соревнований включены более 20 физкультурных элементов — футбольные и волейбольные игры, состязания по гиревому спорту и перетягиванию каната, а также турнир по шахматам.
На территории российской военной базы в Абхазии в рамках проведения культурно-массовых мероприятий выходного дня стартовала спартакиада на лучшее спортивное подразделение соединения.
В программу соревнований включены более 20 физкультурных элементов — футбольные и волейбольные игры, состязания по гиревому спорту и перетягиванию каната, а также турнир по шахматам.
Кроме того, подразделения совершат марш-бросок на 5 км по побережью Черного моря с последующим выполнением упражнений по метанию гранат на дальность и подтягиванию на перекладине.
По завершении спортивных мероприятий подразделениям и отдельным военнослужащим, занявшим призовые места, от командования соединения будут вручены кубки военной базы, грамоты и подарки.
В спортиграх принимают участие около 1 тыс. военнослужащих различных подразделений базы, в том числе разведчики, танкисты, артиллеристы и связисты.
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