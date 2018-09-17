Ещё
Стартует Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 1 тура
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стартует Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 1 тура 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Soccernews.ru объявляет о старте Турнира прогнозов Лиги Чемпионов.
Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.
Победителя по традиции ждет приз!
Вторник, 18 сентября
19:55 Барселона — ПСВ 19:55 Интер — Тоттенхэм 22:00 Галатасарай — Локомотив 22:00 Ливерпуль — ПСЖ 22:00 Монако — Атлетико
Среда, 19 сентября
19:55 Шахтёр — Хоффенхайм 22:00 Валенсия — Ювентус 22:00 Виктория — ЦСКА 22:00 Бенфика — Бавария 22:00 Реал — Рома
Soccer News: последние новости
18 лет назад Месси прибыл в "Барселону": началась новая история Терри может продолжить карьеру в Португалии Российский нападающий стал лидером гонки бомбардиров европейского чемпионата
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа19
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам27
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение