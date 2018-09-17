Стартует Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 1 тура

Soccernews.ru объявляет о старте Турнира прогнозов Лиги Чемпионов.

Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Победителя по традиции ждет приз!

Вторник, 18 сентября

19:55 Барселона — ПСВ 19:55 Интер — Тоттенхэм 22:00 Галатасарай — Локомотив 22:00 Ливерпуль — ПСЖ 22:00 Монако — Атлетико

Среда, 19 сентября