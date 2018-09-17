Стартует Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 1 тура 

Soccernews.ru объявляет о старте Турнира прогнозов Лиги Чемпионов.
Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.
Победителя по традиции ждет приз!
Вторник, 18 сентября
19:55 Барселона — ПСВ 19:55 Интер — Тоттенхэм 22:00 Галатасарай — Локомотив 22:00 Ливерпуль — ПСЖ 22:00 Монако — Атлетико
Среда, 19 сентября
19:55 Шахтёр — Хоффенхайм 22:00 Валенсия — Ювентус 22:00 Виктория — ЦСКА 22:00 Бенфика — Бавария 22:00 Реал — Рома