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Тренер «Ворсклы»: «Эмери тренировал великие клубы: „Севилью“, ПСЖ, „Спартак“
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Тренер «Ворсклы»: «Эмери тренировал великие клубы: „Севилью“, ПСЖ, „Спартак“ 

SPORT24.ru + ещё 1 4 часа назад
Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко высказал мнение о лондонском «Арсенале», с которым украинская команда сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
«Арсенал» — сильнейшая команда в группе. Есть хороший подбор футболистов, которые много забивают, здорово играют на атаку. Есть проблемы в обороне, соперники имеют свои моменты, потому что «Арсенал» дает играть. Унаи Эмери очень сильный тренер, который трижды выигрывал Лигу Европы. Он тренировал великие клубы: «Севилью», ПСЖ, «Спартак», — приводит слова тренера клуба из Полтавы сайт телеканалов Футбол 1/Футбол 2.
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