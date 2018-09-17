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Сегодня свой день рождения отмечает губернатор Калининградской области Антон Алиханов
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Сегодня свой день рождения отмечает губернатор Калининградской области Антон Алиханов 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
Коллектив ГТРК «Калининград» поздравляет Антона Андреевича и желает здоровья и успехов в работе на благо жителей нашего края.
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