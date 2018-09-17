Разрушитель стереотипов. Артём Дзюба — о сборной, болельщиках и ЧМ-2018

По стране шагает «дзюбомания». Футболист «Зенита» стал настоящим символом боевой сборной России, которая сенсационно дошла до четвертьфинала мундиаля. После окончания турнира Артёма Дзюбу полюбила вся страна, он очаровал всех своей самоотдачей, искренностью и обаянием. Корреспондент SPB.AIF.RU пообщался с героем национальной команды и узнал, трудно ли быть звездой?

«Остаюсь в «Зените»!

Артём Куртов, SPB.AIF.RU: — Сначала успокойте болельщиков петербургского клуба. Говорят, что вы можете покинуть «Зенит» и уехать в Турцию?

Артём Дзюба : — Нет, могу приоткрыть секрет: хотел уехать в Англию, но очередной агент меня «кинул». Понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Это жизнь, я очень рад, что остался в «Зените». У меня был разговор с руководством и главным тренером Сергеем Богдановичем Семаком . Если кто-то беспокоится, то в Турцию точно не поеду. Ещё раз говорю, что остаюсь в «Зените».

— Теперь давайте окунёмся в приятные воспоминания. После фееричного чемпионата мира чувствовали себя счастливым или несчастным?

— После проигранного хорватам четвертьфинала нам было больно и тяжело. Не сразу удалось отойти, потому что мы хотели большего. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и он действительно пришёл, ведь полуфинал был совсем рядом. По прошествии некоторого времени я сделал вывод: главной нашей победой стало то, что вся страна объединилась, испытала массовую гордость за себя и всех нас. Люди болели, переживали, и благодаря этому, на кураже, нам удалось сравнять счёт в матче с Хорватией.

Я сейчас испытываю огромное удовольствие, когда узнают бабушки. Дети стали играть во дворах не в Криштиану Роналду и Месси, а в футболистов сборной России. Это самое потрясающее, что только может быть.

Когда выезжал в Петербург на «Сапсане» и стоял возле поезда, ко мне подошёл мальчик, крепко обнял за ногу и рассказывал взахлёб, что начал заниматься футболом, что он будет стараться и в будущем станет игроком сборной России. Честно говоря, чуть не прослезился.

— Как вам удалось пробиться в сборную? Ведь ещё за два месяца в вас никто не верил, казалось, что не возьмут в команду.

— Попал в первую очередь благодаря тульскому «Арсеналу». Рад, что в меня поверили и пригласили в сборную. Цеплялся до последнего, чтобы попасть в обойму, и испытал огромное счастье, когда огласили список. Горд, что сумел пройти путь с самого дна, когда в меня никто не верил и все отвернулись. Видел много разных роликов в духе «Дзюба закончился как футболист». После этого плевка в душу закусил удила и начал доказывать в первую очередь самому себе, что могу.

— Вы известный балагур и здорово умеете разрядить обстановку. Не изменили себе и в сборной?

— Напряжение накрыло в раздевалке перед Саудовской Аравией. Вся команда стояла, и если кто-то бы поднёс спичку, тогда бы точно рвануло. Я в какой-то момент даже подумал: «Ух!». Пришлось разрядить обстановку, начал подкалывать одного, второго. Стали подстёгивать друг друга, произносить речи о том, что это наш шанс, наша мечта. Мы понимали, что это турнир нашей жизни, мы хотели этого с детства, жили, думая об этом мгновении. Хотели, чтобы не как обычно, чтобы хоть раз футбольный бог повернулся к нам лицом. Для этого нужно было сплотиться, пахать и выгрызать каждый миллиметр поля.

— Давление на вас выглядело очень приличным.

— Дошло до того, что две ночи не мог уснуть. Мне не нравился информационный фон вокруг нашей сборной. Вышел к журналистам и сказал от сердца. Турнир же проходит в России, а наши СМИ относились к нам с неуважением и насмешкой, скажем так.

Ответочка от Дзюбы

— Что творилось во время турнира в сборной?

— Особенно после Египта, когда мы оформили исторический выход в плей-офф, царило неописуемое безумие. Чемпионат мира сильно сплотил команду, мы стали одной семьёй. Даже в WhatsApp, где был создан командный чат, многие писали, что это «огромная честь» и «грустно прощаться». Как сказал Станислав Саламович , мы были на передовой.

— Как раз в том матче впервые появился жест, которым вы стали отмечать голы на чемпионате мира. Вы с Черчесовым заранее сговорились?

— Перед выходом на замену стоял и даже уже не разминался, а просто кипел, ждал, смотрел на него. И когда он только повернулся, я рванул туда, моментально сбросил манишку. После забитого гола начал на эмоциях показывать жестами, что я должен быть здесь. И Черчесов так красиво отдал честь. У меня в голове зародилось, что если я выйду на матч с Египтом и смогу забить, то сделаю ответочку.

— Видели, как болельщики отмечали эту победу в Петербурге и Москве?

— Да, и Питер, и Москва, и другие города. Видели и по телевизору, и на YouTube. Есть даже забавный ролик, в котором медведь с кем-то ехал на машине. Иностранцы же реально думали, что у нас чуть ли не медведи ходят по улицам, а тут такое. Ещё один огромный плюс заключается в том, что весь мир повернулся к России. Те же англичане стали в один голос говорить о том, какой потрясающий турнир, какая потрясающая страна. Мы показали всему миру, что у нас прошёл один из самых, если не самый лучший чемпионат мира. Показали, какой наш народ добрый, отзывчивый, веселый, позитивный. Многие стереотипы мы сломали.

«Мы — банда!»

— Кто в нашей сборной выделялся сильнее всего? Кроме вас, конечно.

— Когда Фернандес забил испанцам в 1/8, я полюбил его так, что для меня Марио вообще взлетел до небес. Это при том, что он и так весь турнир провёл на нереальном уровне. Меня вообще многие поразили. Что Фернандес, что Головин, который раскрылся ещё сильнее, что Зобнин, что Кутепов, что Черышев, который забивал потрясающие голы. Сергей Игнашевич в возрасте, в котором его хоронили, просто цементировал оборону. Думаю, Манджукич, Кавани и Суарес вообще были в шоке, они даже не знали, что человеку 38 лет. Кто-то говорит, что Александр Самедов провёл не лучший чемпионат, но как он бился и сколько сделал перехватов, выполняя установки! Ради команды все чем-то жертвовали. Очень горжусь всеми ребятами. Коллективище! Банда! Это уже навсегда, на всю жизнь.

— По прошествии месяца с окончания ЧМ-2018 не обидно, что не смогли пробиться в полуфинал?

— Думаю, мы могли сделать большее, могли выйти в полуфинал, и не знаю, как бы там сложилось. У нас был шанс, могли побороться за третье место даже больше. Но ¼ тоже прекрасный результат. Главное в нём то, что вся страна объединилась и повернулась лицом к футболу. Люди увидели, что наш вид спорта жив. К нашей профессии всегда так относились… О хоккее и других видах и фильмов было много, а футбол — как-то так, мимо. А тут все начали смотреть его, начали писать и поздравлять. Люди, которые не понимали футбол, стали его смотреть с бабушкой, с дедушкой. Смотрел видеоролик, где дедушка бегает по квартире и кричит: «Да! Мы это сделали!». Это бесценно, безумно классно!

— Каково быть одним из самых популярных мужчин в стране?

— Не знаю, так оно или нет, но мне это определённо льстит. Приятно. Впервые в жизни я немножко стесняюсь. Не ожидал, что произойдёт именно так.

— Ходить по улицам стало сложнее? Вас же теперь вообще все узнают.

— Немножко нескромно, но да. Как-то хотел поехать поиграть в теннис, а там всё было перекрыто. Сотрудник узнал меня и сказал: «Пропущу, если сфотографируешься». Я сделал снимок с ним, а потом вообще с каждым, кто проходил мимо. Рядом шла бабушка, лет под сто, повернулась и сказала: «Милок, ты же Дзюба!». Тогда я понял — это триумф! Люди говорят очень тёплые слова, говорят, что мы заставили их гордиться. Это бальзам на душу.