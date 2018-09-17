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Волгоградский 9-летний футболист выиграл в турнире Артема Дзюбы
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Волгоградский 9-летний футболист выиграл в турнире Артема Дзюбы 

АиФ Волгоград + ещё 1 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Анапе прошел финал «Дзюбиады: честь имею!», победу в котором одержал 9-летний Денис Калиничев из волгоградской СШОР «Торнадо». Мальчик выиграл самокат и приглашение к Артему Дзюбе на матч ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги, в соревновании приняли участие победители отборочного и профессионального этапов «шутливых стартов в серьезный футбол». В финале юные спортсмены соревновались в своеобразном биатлоне, вышибая одним мячом другие, и баскетбольных бросках. Кроме этого ребята отвечали на вопросы, связанные с нападающим сборной России Артемом Дзюбой, повторяли его фирменное празднование гола, а также придумывали свои способы отметить взятие ворот.
Участники соревнований получили скейтборды, памятные майки, свидетельства и магниты, а трое лучших — самокаты. Последних выбирали члены жюри. Кстати, третье место выиграл Мирон Вишняков из Новокузнецка, а второе — Артур Барсегян из Ставрополя.
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