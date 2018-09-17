Волгоградский 9-летний футболист выиграл в турнире Артема Дзюбы

В Анапе прошел финал «Дзюбиады: честь имею!», победу в котором одержал 9-летний Денис Калиничев из волгоградской СШОР «Торнадо». Мальчик выиграл самокат и приглашение к Артему Дзюбе на матч ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги, в соревновании приняли участие победители отборочного и профессионального этапов «шутливых стартов в серьезный футбол». В финале юные спортсмены соревновались в своеобразном биатлоне, вышибая одним мячом другие, и баскетбольных бросках. Кроме этого ребята отвечали на вопросы, связанные с нападающим сборной России Артемом Дзюбой , повторяли его фирменное празднование гола, а также придумывали свои способы отметить взятие ворот.