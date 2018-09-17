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Ученики воскресной школы из Черемушек посетили Зачатьевский женский монастырь
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Ученики воскресной школы из Черемушек посетили Зачатьевский женский монастырь 

Мои Черемушки + ещё 1 4 часа назад
Фото: Мои Черемушки
На минувших выходных воспитанники воскресной школы имени Суворова при храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Черемушках вместе со своими педагогами и родителями посетили Зачатьевский женский ставропигиальный монастырь.
Посетители храма ознакомились с историей Зачатьевского монастыря. Они узнали, что ансамбль женского Зачатьевского монастыря на улице Остоженке сохранил постройки XVII-XIX веков и является одним из самых древних монастырей. Изначально, название было иным — женский Алексеевский монастырь: по имени преподобного Алексея, небесного покровителя митрополита Алексея, который и основал монастырь в 1360 году.
В монастыре, кроме чудотворного образа «Милостивая», сохранены старинный монастырский образ «Зачатия святой праведной Анны», гробница на месте почитания преподобных Иулиании и Евпраксии, почитаемая икона Пресвятой Богородицы «Помощница в родах», Ковчег с частицей мощей Лазаря Четверодневного и другие святыни.
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