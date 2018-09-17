Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» отправится на сборы в Сербию

В прошедшую субботу команда «Спартак-Приморье» покинула Черногорию и отправилась на второй тур спортивных сборов в Сербию.

В Черногории, а именно в Тивате приморская команда находилась с 24 августа по 15 сентября.

В Белграде у нашей приморской команды запланировано шесть матчей с командами Сербии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Расписание товарищеских матчей в Сербии: 17.09.2018 «Беовук-72» (Белград, Сербия) — «Спартак-Приморье» 19.09.2018 «Аль Шарджа» (Шарджа, ОАЭ) — «Спартак-Приморье» 22.09.2108 ФМП (Белград) — «Спартак-Приморье» 23.09.2018 «Мега Бемакс» (Белград, Сербия) — «Спартак-Приморье» 26.09.2018 «Нови Пазар» (Нови Пазар, Сербия) — «Спартак-Приморье» 27.09.2018 Соперник не определен