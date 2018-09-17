Ещё
Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» отправится на сборы в Сербию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» отправится на сборы в Сербию 

АиФ-Владивосток 4 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
В прошедшую субботу команда «Спартак-Приморье» покинула Черногорию и отправилась на второй тур спортивных сборов в Сербию.
В Черногории, а именно в Тивате приморская команда находилась с 24 августа по 15 сентября.
В Белграде у нашей приморской команды запланировано шесть матчей с командами Сербии и Объединённых Арабских Эмиратов.
Расписание товарищеских матчей в Сербии: 17.09.2018 «Беовук-72» (Белград, Сербия) — «Спартак-Приморье» 19.09.2018 «Аль Шарджа» (Шарджа, ОАЭ) — «Спартак-Приморье» 22.09.2108 ФМП (Белград) — «Спартак-Приморье» 23.09.2018 «Мега Бемакс» (Белград, Сербия) — «Спартак-Приморье» 26.09.2018 «Нови Пазар» (Нови Пазар, Сербия) — «Спартак-Приморье» 27.09.2018 Соперник не определен
АиФ-Владивосток: последние новости
Ведущий политолог Приморья поделился своим мнением о проходящих выборах Первая жалоба поступила в общественную палату Приморского края Косолапый размер.Рекордно большая семья медведей бродит по «Земле леопарда»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа19
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам26
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение