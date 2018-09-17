Ещё
Перегонит ли Голышев Бурдасова? Превью игрового дня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перегонит ли Голышев Бурдасова? Превью игрового дня 

SovSport.Ru 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
В снайперской гонке чемпионата развернулась нешуточная борьба. Пока здесь триумвират — на счету Анатолия Голышева, Антона Бурдасова и Романа Старченко по шесть голов.
Вчера форвард «Салавата Юлаева» Бурдасов «промолчал», а его команда дома уступила «Нефтехимику» 1:3. Видно, на боевом настрое юлаевца отразился разгром футболистов «Уфы» от ЦСКА (0:3). Капитан «СЮ» с защитником-новичком Алексеем Семеновым побывал на футболе и вряд ли остался доволен.
А Старченко из «Барыса», взяв паузу в домашнем матче-реванше с «Торпедо» (4:1), поразил ворота «Ак Барса». Он набрал 2 (1+1) балла за результативность, но ушел со льда с отрицательным показателем полезности — «-1».
Лидер атак «Автомобилиста» Голышев сегодня вечером предстанет перед зрителями «ЦСКА Арены». Его команда одержала шесть побед подряд и единолично возглавляет не только Восточную конференцию, но и сводную таблицу чемпионата. В последних четырех играх Голышев поразил ворота пять раз. Он ушел без гола только в матче против ЦСКА, да и в нем упустил стопроцентный шанс.
Пока у Голышева нет ассистентских баллов, зато полезность на уровне — «+4».
SovSport.Ru: последние новости
В бой идут канадцы и Шарыченков. «Ак Барс» дома победил минское «Динамо» «Пусть тебя отравят, как Скрипалей!» Джон Терри получил по полной от фанатов Главная сделка года в НХЛ! Эрик Карлссон в «Сан-Хосе» - что это значит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа19
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам27
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение