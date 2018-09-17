В Калининграде прошёл второй день Мирового чемпионата фейерверков

В этот раз в зажигательном фестивале приняли участие команды из Румынии, Швейцарии и Литвы. Залпам фейерверков не помешал даже сильный дождь.

Пиротехники, словно волшебники, играют светом и красками. В ночной черноте струятся золотые водопады, а мерцающие огни блестят в небе, словно россыпь веснушек. И всё это непременно в такт музыке.

Даниил Каплунов, зритель:

— Фейерверки в симбиозе с классической музыкой, которая играла здесь на фоне, у меня создаёт разные картинки. Особенно когда фейерверк идёт совсем в ногу с музыкой, я просто оказываюсь в каком-то астрале и вне себя от счастья, потому что это идеально.

Второй день мирового Чемпионата фейерверков начинается с прохладного ветра и ливня. Однако такая погода не смущает ни зрителей, ни самих пиротехников, ведь дождь только усиливает краски. У каждой команды своя тема выступления.

София Беренёва, корреспондент:

— Первая взрывает небо над Октябрьским островом команда из Румынии. Огненные цветы распускаются под национальную музыку родины графа Дракулы.

Если лейтмотив у Румынии готическая классика, то участники из Литвы задают настрой музыкой из кинофильмов и сериалов.

Литовцы готовили свою программу полгода специально для чемпионата. Пиротехники признаются, это выступление — их дебют на соревнованиях такого уровня.

Эрика и Томас, участники чемпионата (Литва):

— Это специальная программа для вас, для Калининграда. Мы работаем пять лет, нот такой чемпионат наш первый.

Совсем скоро небо над калининградским стадионом снова раскрасится в яркие цвета. Чарующая магия салюта ждёт жителей и гостей города в эту субботу. Команды из России, Гонконга и Великобритании уже готовят разноцветные снаряды для финала чемпионата.

София Беренёва, Юрий Твердюк