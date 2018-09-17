В Омске за счёт бизнесмена построили спортзал

Специализированный зал борьбы стал единственным в городе спортучреждением подобного уровня. Благодаря мастеру спорта СССР по дзюдо и самбо, который ныне является успешным предпринимателем, на улице Мостоотряд отрылся специализированный зал борьбы. В минувшие выходные в новом зале состоялись соревнования по дзюдо на призы мастеров спорта, сообщил департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта. Новый спортивный объект, возведённый на средства предпринимателя, уже передан в ведение СДЮШОР № 17.

Зал такого уровня в городе единственный, он может стать площадкой для региональных соревнований. Здесь будут заниматься и мальчики, и девочки, хотелось бы оставить время для занятий взрослым, чтобы с 20:00 до 22:00 часов сюда могли прийти спортсмены, которые уже вышли из школьного возраста, но хотят продолжать заниматься дзюдо и самбо, — говорит директор школы Сергей Манаков.

Манаков рассказал, что в новом зале могут одновременно заниматься три группы спортсменов. В будущем запланировано возвести поблизости гостиницу для участников соревнований и восстановительный центр для спортсменов.