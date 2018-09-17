В Москве появился первый Музей собаки

Недавно в столице появился первый в России Музей собаки, который посвящен дружбе между человеком и этим животным. Одной из его основательниц стала москвичка Ольга Курган, сообщает издание «Север столицы». В музее, расположенном по адресу ул. Малая Калужская, 12, можно узнать о роли собак на охоте и войне, их достижениях в космосе и цирке, а также в исследованиях Севера и служебном собаководстве.

«Во время Великой Отечественной «воевали» 68 тысяч собак. Они работали в 11 службах. Собаки-связисты за четыре года проложили более восьми тысяч километров телефонного провода. 300 овчарок погибли, взрывая танки. Занимались собаки и поиском мин. Колли Дик обезвредил 12 тысяч зарядов. За час до взрыва Павловского дворца под Ленинградом он нашел фугас весом в 2,5 тонны. С поля боя четвероногие вынесли на себе более 600 тысяч человек. На боку псов висели санитарные сумки. Бойцы перевязывали себе раны, потом цеплялись за собаку. И псы вытаскивали их вместе с оружием», — рассказала изданию Ольга Курган.

Фото со страницы mos.news

В музее собраны документы, вещи, медали, книги, фотографии, открытки и картины, которые подтверждают ту верность, храбрость и самопожертвование, которые проявляли собаки в разные периоды совместной с человеком жизни.

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Фотографии: Коллекция/ iStock