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В Центре содействия семейному воспитанию прошёл спортивный праздник
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В Центре содействия семейному воспитанию прошёл спортивный праздник 

Южное Бутово + ещё 1 3 часа назад
Фото: Южное Бутово
11 сентября в Центре содействия семейному воспитанию прошло спортивное мероприятие «На старт! Внимание! Марш!» Об этом сообщается на сайте центра.
Занятие традиционно началось упражнениями по общей физической подготовке. Потом участники прошли спортивное тестирование, подготовленное тренерами: челночный бег, прыжки в длину с места, броски мяча в баскетбольную корзину и др.
Мероприятие завершилось веселой игрой с гигантскими воздушными шарами. Следующая встреча состоится в октябре.
Фото взято: http://ufaved.info/upload/iblock/7de/7debc61cb01455309d557429091243d8.jpg
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