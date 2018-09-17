В Зеленограде состоялся забег «Кросс нации»

15 сентября 2018 года в зеленоградском забеге «Кросс нации» приняли участие около одной тысячи человек.

Забег начался с Озёрной аллеи дом 3, от предприятия «Ангстрем». Участники забега получили майки с номерными знаками от Министерства спорта России. Кроме удовольствия от активного времяпровождения на мероприятии, все желающие имели возможность выполнить нормативы ГТО по бегу, выбрав дистанцию, соответствующую их возрасту.

«Кросс нации» проходит по всей России, это мероприятие можно назвать одним из самых массовых с точки зрения числа участников и географического охвата.