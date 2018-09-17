Команда-мутант. Кто и как тренирует «Спартак»?

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом: почему игра красно-белых стала неузнаваемой?

Семь туров сыграно, на секундочку это четвертая часть чемпионата, — а «Спартак» не забил с игры ни одного мяча. Подобный прецедент если и удастся отыскать, то только в недрах аутсайдерской братии, у прошлогоднего Хабаровска, например…

Евгений Кафельников : Лучше у «Спартака» будет пионеротряд, чем дом престарелых

А если опереться на цитату Рашида Рахимова , то безголевой-безыгровой рецидив «Спартака» еще больше усугубляется. Рашид Маматкулович подметил, что команда Массимо Карреры в каждом матче открывает сопернику зоны, ибо много внимания уделяет атаке, и дело лишь за тем, чтобы их использовать. Что «Ахмату» в какой-то мере и удалось.

Тут что-то явно не сходится, согласитесь. Много внимания атаке — и ноль забитых с игры… Исключительно со стандартов.

Со стандартами, к слову сказать, у «Спартака» тоже интересная история. Не стану тратить время на раскопки статистических залежей и утомлять читателя извлеченной оттуда цифирью, доверюсь собственным ощущениям. А на выходе из двух предыдущих сезонов Карреры в «Спартаке» они, эти ощущения, были стойкими. Ежели красно-белым доводилось подавать угловой, трибунный зритель вполне мог отвлечься на припасенный для соседа анекдот, а телевизионный — сбегать на кухню заварить чайку. Ибо угловые у того «Спартака» выглядели, подавляющей частью, бесплодной формальностью. Со штрафных, да, Фернандо исполнял время от времени нечто шедеврально-голевое, но это проходило сугубо по разряду его личной исполнительской доблести.

Теперь все поменялось. И каждый угловой у ворот соперников «Спартака» в самом деле представляет для них ощутимую угрозу. Чувствуется наигрыш.

Повторение пройденного. «Спартак» второй раз подряд проигрывает дома «Ахмату»

Чего вовсе не чувствуется в игровых атакующих фрагментах. С одной стороны — пошел на убыль драйв, которым команда Карреры козыряла в первом сезоне и который порой воспроизводила во втором. С другой — атакующие наработки не появились.

Смотришь, словом, на нынешний «Спартак» — и отчетливо понимаешь, что команда подверглась мутации. Словно в тренерском штабе появился некто влиятельный, кого нельзя ослушаться и кому нельзя перечить, и, подвергнув прежние труды Карреры беспощадной ревизии, их забраковал. Приговаривая: если ты, Массимо, до сих пор не был в курсе, что футбол начинается «от печки», то есть от плотной обороны, то теперь заруби это себе на носу. Если ты тут раньше развлекался, затевая атакующую веселуху, то отныне стоп: больше никаких кудряшек-финтифлюшек! Будем поддавливать соперников по-простому, так, чтоб не нарываться. Ты спрашиваешь, как же тогда мы будем забивать? А вот как: каждодневно работая над угловыми. Плотно и усердно.

Одним словом, «Спартак» в этом сезоне каким-то своим боком действительно напоминает что-то итальянское. Ветхозаветно-итальянское. С аскетичностью атакующих инициатив и тяготением к плотной обороне. Именно в таком ключе была добыта нулевая ничья в Питере. Но стоило обороне в матче с «Ахматом» остаться сразу без двух «защитников нового типа» — Жиго и Мельгарехо, как выяснилось: и хвост, строго говоря, не вытащили, и нос безнадежно увяз…