Финальный этап ЧР по ралли пройдет на дорогах Адыгеи и Кубани

Финальное сражение страны по классическому ралли пройдет на дорогах Адыгеи и Краснодарского края в новой гоночной концепции, позаимствованной у финских коллег.

«На этот раз соревнования проводятся с учетом южных колоритных трасс со сложным рисунком, разным покрытием и рельефом, которые поставят в равные условия и новичков, и старожилов. Принцип организаторов построить раллийный ивент вокруг интереснейших и сложнейших дорог, руководствуясь желанием доставить удовольствие от пилотирования и получения опыта спортсменами, а не искать простые решения возле места дислокации гонки», сообщили в пресс-службе «Ралли Предгорья Кавказа 2018».

Ралли «Предгорья Кавказа 2018» обещает стать самым зрелищным этапом Чемпионата и кубка России этого сезона. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем дороги Кавказских предгорий станут плацдармом для проведения этапа Чемпионата Европы по ралли.

6 октября в 11:30 в г. Майкоп на стадионе «Дружба» пройдет торжественное открытие соревнований, в рамках которого выступит кавер-группа «Бабушкин Ковер».

На пресс-конференции зрителям представят команды и проведут автограф-сессию. А уже в воскресенье 7 октября пелотон переместится на постоянную базу сервис-парка ралли спортивно-гостиничного комплекса «Афипс» в центре поселка «Афипский». В 17:30 на стадионе «Андрей-Арена» состоится торжественное награждение победителей, после которого для всех гостей выступят кавер-группа «Бабушкин Ковер» и хэдлайнер «ЛИНДА». За два дня участники пройдут более 659 километров по коварным южным дорогам.

Гонка проводится в зачетных категориях, таких как абсолютный зачет, зачет N4, зачет R3, и зачет R2 Чемпионата и в таких как: абсолютный зачет, зачет 4000Н, зачет 2000Н и зачет 1600Н в кубке России.

Финальный этап потребует серьезного мастерства от пилотов и навязывать борьбу соперникам им предстоит сразу на трех покрытиях: характер спецучастков будет меняться на всем протяжении маршрута и основная часть трассы пройдет по грунту и гравию, а в первый день гонки и по асфальтовому покрытию. Сюрприз для спортсменов готовит каждый километр дороги. Им потребуется все мастерство и самообладание, чтобы избежать ошибок и не пропустить соперника вперед.