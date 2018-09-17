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Прошкин: иностранцам «Салавата» надо перестроиться, чтобы забивать голы
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Прошкин: иностранцам «Салавата» надо перестроиться, чтобы забивать голы 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин поделился мнением о выступлении звена легионеров уфимского клуба.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ  «Сложно сказать, почему легионерское звено «Салавата» забивает только в большинстве, но они в любом случае очков много набирают. Если бы «Салават» выиграл, таких вопросов бы не задавали. Наверное, тренеру виднее, стоит ли разбивать это звено. Он видит, что у них не получается, наверное, надо искать новые связки, если команда два матча проиграла. Прошло уже пять-семь игр, все соперники просматривают, подстраиваются, может быть, сейчас стало сложнее. Теперь надо иностранцам перестроиться, чтобы забивать голы. Почему два поражения — уже спад? «Ак Барсу» проиграли по буллитам, расслабились. Начало сезона, ещё рано, чтобы спад пошёл. Конечно, травмы влияют, приходится перестраивать игру, менять звенья», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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