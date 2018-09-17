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«Velo-47» собрал в Выборге сто любителей покрутить педали
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«Velo-47» собрал в Выборге сто любителей покрутить педали 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В рамках недели веломобильности Выборг присоединился к региональному фестивалю «Velo-47», в котором приняло участие около ста любителей покрутить педали.
Прокатиться по городу приехали не только спортсмены, но и просто любители велосипедов. На площади Выборгских полков, где прошел стар и финиш мероприятия, были замечены даже малыши в специальных детских велокреслах. Возглавили колонну Сергей Хмелинин — чемпион мира и Леонид Архипов, в прошлом призер авторитетных международных соревнований.
Принял участие в велопробеге заместитель главы администрации МО «Выборгский район» Николай Шишкин, который отметил, что Выборг — город с большими велосипедными традициями. Самое большое количество мастеров спорта международного класса проживают в нем.
Напомним, что «Velo-47» прошел не только в Выборге, но и во Всеволожске, в Старой Ладоге, в Сосново и Синявино. Организаторами фестиваля стали Заксобрание Ленобласти вместе с Молодежным парламентом Ленобласти при поддержке Комитета по печати и СО ЛО и РОО «Центр общественных инициатив ИГРА».
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