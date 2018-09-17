«Velo-47» собрал в Выборге сто любителей покрутить педали

В рамках недели веломобильности Выборг присоединился к региональному фестивалю «Velo-47», в котором приняло участие около ста любителей покрутить педали.

Прокатиться по городу приехали не только спортсмены, но и просто любители велосипедов. На площади Выборгских полков, где прошел стар и финиш мероприятия, были замечены даже малыши в специальных детских велокреслах. Возглавили колонну Сергей Хмелинин — чемпион мира и Леонид Архипов, в прошлом призер авторитетных международных соревнований.

Принял участие в велопробеге заместитель главы администрации МО «Выборгский район» Николай Шишкин , который отметил, что Выборг — город с большими велосипедными традициями. Самое большое количество мастеров спорта международного класса проживают в нем.

Напомним, что «Velo-47» прошел не только в Выборге, но и во Всеволожске, в Старой Ладоге, в Сосново и Синявино. Организаторами фестиваля стали Заксобрание Ленобласти вместе с Молодежным парламентом Ленобласти при поддержке Комитета по печати и СО ЛО и РОО «Центр общественных инициатив ИГРА».