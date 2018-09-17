ЕЦБ анонсировал выпуск новых банкнот в 100 и 200 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал появление в обороте новых банкнот номиналом в 100 и 200 евро. Их будет отличать улучшенная защита. Деньги появятся весной следующего года.

Новые банкноты планируется запустить в оборот 28 мая. Об этом ЕЦБ сообщил в своем аккаунте в Twitter. В понедельник, 17 августа, во второй половине дня, европейский регулятор планирует представить купюры публично.

Ранее ЕЦБ уже обновил банкноты более мелкого номинала. Это было правильное решение, поскольку самыми часто подделываемыми деньгами, судя по данным статистики, в Европе являются банкноты в 20 и 50 евро.