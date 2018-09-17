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ЕЦБ анонсировал выпуск новых банкнот в 100 и 200 евро
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ЕЦБ анонсировал выпуск новых банкнот в 100 и 200 евро 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал появление в обороте новых банкнот номиналом в 100 и 200 евро. Их будет отличать улучшенная защита. Деньги появятся весной следующего года.
Новые банкноты планируется запустить в оборот 28 мая. Об этом ЕЦБ сообщил в своем аккаунте в Twitter. В понедельник, 17 августа, во второй половине дня, европейский регулятор планирует представить купюры публично.
Ранее ЕЦБ уже обновил банкноты более мелкого номинала. Это было правильное решение, поскольку самыми часто подделываемыми деньгами, судя по данным статистики, в Европе являются банкноты в 20 и 50 евро.
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